5G投資2021年持續發「飆」！全球5G硬體龍頭企業擁高競爭力，根據統計，國際知名5G企業含美國高通（全球營收第一IC設計）、德國英飛凌（全球最大車用半導體）、日本村田製造所（全球最大被動元件）等，2021年EPS預估值皆高於2020年，全球5G投資中長線看好，2021年可望繳出更加優異的成績單，建議投資人可長抱，並利用定期定額方式分批投入。

國際5G投資浪潮儼然成形，以2020年成立的「元大未來關鍵科技ETF（00876）」為例，投資全球5G優質企業，因此不僅開募時便吸引市場高度關注，2020年表現亦相當亮眼，盤中股價最高來到26.25元，2021年元旦後的首日交易，「元大未來關鍵科技ETF（00876）」再創掛牌新高，早盤又上揚了0.61%。

元大投信認為，以5G主題ETF來講，若僅限單一國家，股池的廣度一定會受到侷限，相反地，若投資全球5G之ETF其股池則可擴大至國際，股池愈大，不僅代表可供選擇的標的愈多，也愈經得起5G各個發展歷程的變化，舉例來說，當5G發展歷程進入不同階段，或新起之秀崛起時，可望快速納入、替換。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊表示，5G產業鏈遍及全球，且每個國家強項不盡相同，難有單一公司或單一國家即可涵括所有項目，如全球最大被動元件、5G量測設備服務、車用半導體公司，分別屬於日本、美國、德國等不同國家。若拆解iPhone12手機，也可發現其關鍵元件之供應商，廣泛分布於美、韓、台、中等各國。

統計顯示，主要5G主題指數於2020年第四季（截至12/28）表現，iSTOXX全球未來關鍵科技指數成長高達24.2%，iSTOXX全球未來關鍵科技指數投資全球5G企業，就好比5G世界隊，團隊中擁有來自全球的護國神山，強強聯手更具競爭力。

(時報資訊)