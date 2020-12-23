正修科大校友總會第38、39屆總會長交接在高雄漢來飯店盛大舉行！新科總會長亞欣數位科技公司董事長吳榮哲標榜「正修110、快樂來相挺；我正修、我驕傲」，未來一年將增加家庭親子活動、校友運動競技、照顧學弟妹，吸引更多年輕學子加入正修這個大家庭。

正修科大校友總會第38、39屆總會長在高雄漢來飯店交接，席開近50桌宴請正修師長、新舊任校友總會理監事、代表、各聯誼會長及理監事，各聯誼會長也進行交接，象徵責任傳承，並穿插樂團表演。

校友會總會長交接典禮在校長龔瑞璋監交下，前總會長陳昌宗交棒給電子工程科系畢業、現任亞欣數位科技公司董事長吳榮哲，正修校友會即將邁入第39屆，在創會長黃啟川及各屆總會長帶領下，已成為南台灣首屈一指的校友聯誼社團，吳榮哲說，有幸接任承擔總會長，內心非常激動與感謝。

他說，參加校友會期間，學長姐以快樂活力、熱情互助心，照顧每位校友的真情，讓他很感動，希望任內校友數能一舉突破3500人。

他並強調，校友總會秉持「榮耀、健康、親子、公益、互助」彰顯正修精神，未來將增加家庭親子趣味活動、推廣校友健康運動競技、回饋社會、照顧在學弟妹，進而吸引他加入正修這個大家庭。

龔瑞璋表示，正修校友分布全台，在校友總會出錢出力支持下，讓學校辦學更順利，感謝歷任總會長無私付出，相信一棒接一棒，一定會愈來愈好。

(中時 )