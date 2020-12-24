因美光(Micron)桃園廠跳電意外，帶動DRAM現貨價提前於12月開始漲價，業界預期將帶動明年第1季合約價止跌甚至小漲，南亞科(2408)本周重獲外資青睞，外資接連兩日共計買超11275張，但內資對做，三大法人連兩日共計買超6667張。

據市調機構集邦科技統計，12月以來，記憶體綜合價格指數(DXI)已大漲逾二成，並預期明年第1季合約價止跌。南亞科先前股價飆漲，最高漲到92元，壓回到80元整理後，本周隨著外資買超帶動股價逐步上揚，今盤中漲到85.8元。

據集邦科技觀察，美光(Micron)桃園廠跳電意外，帶動DRAM現貨價提前於12月開始漲價，加上年底及農曆年補貨需求升溫，推升DRAM現貨價走揚，12月來現貨價漲幅達1至2成。據集邦科技統計，12月來DXI已攀升26%。集邦預期，明年第1季在市場供需趨於健康，DRAM合約價也將止跌回穩，不排除有機會微幅上漲。

南亞科2020年11月合併營收48.98億元，比10月低點增加2.09%，較去年同期增加14.90%。1~11月合併營收為559.28億元，較去年同期增加18%。

南亞科於上季法說會預期第4季市場可望趨於穩定，預期伺服器記憶體價格持續小跌，但其他利基型記憶體價格將相對穩定。展望明年，隨著供應商庫存水位持續下降，供應商資本支出保守，2021年上半年供給成長有限，有助價格穩定。

(時報資訊)