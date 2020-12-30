隨著不鏽鋼及鋁捲板市況轉好，大成鋼(2027)本季可望力拚轉盈，明年第一季產品價格亦可望持穩在高檔之上；此外，預期美國未來每年將有約36萬噸進口鋁捲板的供給缺口，有利大成鋼明年起營運重回獲利的軌道。

大成鋼受惠鋁捲板及不鏽鋼價、量均上揚，今年第四季有望轉虧為盈。展望明年，鋁捲板價格明年第一季持續看漲，加上不鏽鋼價格估維持高點，可望挹注公司明年第一季營運有望再優於今年第四季。

此外，美國先前做出鋁捲板反傾銷初步判決；法人指出，預估未來美國每年將有約36萬噸進口普通鋁捲板的供給缺口，大成鋼有機會爭取訂單，拿下市場。

根據調查，美國鋁捲板市場需求一年約76萬噸，其中近40萬噸為美國國內生產，約36萬噸透過進口供應。隨著美國對18國進口鋁捲板進行反傾銷調查，使得捲板進口量減少，鋁捲板報價開始上漲，大成鋼具最大通路優勢，第四季起營運受惠。

大成鋼每月鋁捲板產量約1.2~1.5萬噸，在手庫存約25萬噸，10月以來單月出貨逾2萬噸，明年則規劃增至3萬噸；法人預期，鋁捲板價漲勢看到明年第一季，有利大成鋼營運表現。

此外，不鏽鋼產品隨著鎳價上漲，大成鋼第四季需求較第三季回溫，預期明年第一季價格持穩在高檔水準，有利公司不鏽鋼營運也逐季提升，同步挹注明年第一季營運再比本季更佳。

(時報資訊)