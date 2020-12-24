美國有100多萬人接種第一劑2019冠狀病毒疾病疫苗，這是美國史上最大疫苗接種行動的里程碑，但官員坦承施打速度仍落後進度，本月不太可能達成向2000萬人注射的目標。

法新社報導，美國確診病例在冬天攀升，目前有超過32萬人染疫不治，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）將成為今年第3大死因。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）說，美國史上規模最大的接種行動14日展開後，管轄範圍地區向CDC登記注射第100萬劑疫苗。

芮斐德說：「在我們慶祝達成這個歷史性里程碑時，我們也承認前方挑戰艱鉅。美國目前的COVID-19疫苗供應量有限，但未來幾週與幾個月供應量將增加。」

有關當局上週已運送約300萬劑美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）與德國BioNTech共同研發的疫苗，本週的官方目標是再運送200萬劑輝瑞&BNT疫苗與600萬劑莫德納（Moderna）疫苗。

美國政府「神速行動」（Operation Warp Speed）主要顧問施勞威（Moncef Slaoui）說，在本月向2000萬人注射疫苗的目標「不太可能達成」，他又說，將疫苗配送到各地與向民眾注射的時程將開始出現延誤。

即便如此，他仍有信心能在2021年首季讓1億人接種疫苗，並在第2季前向另1億人施打疫苗。

美國最高傳染病官員佛奇（Anthony Fauci）說，如果COVID-19疫苗推出順利，美國有可能在明年夏季讓人口普遍接種。

佛奇在醫療新聞網站WebMD今天刊出的訪談內容中說，民眾最快可在6、7月舉辦婚禮。

他說，必須優先施打疫苗的人口，像是療養院患者、健康照護工作人員、關鍵人員、老人與高風險民眾，應該在3月或4月初前接種疫苗。

他說：「我們可在4月展開全面接種行動，讓想接種疫苗的民眾注射。」

他又說：「等到夏季中旬或結束，如果我們順利推出行動，我們可讓70到85%的人口接種疫苗。如果達成這個階段，可對整個國家形成保護傘。」

川普政府今天也宣布，將再採購1億劑輝瑞＆BNT疫苗，預計將在7月前運送。

這讓美國目前的COVID-19疫苗供應量增至4億劑，其中一半來自輝瑞、另一半來自莫德納，讓美國可向2億人注射兩劑疫苗。

(中央社)