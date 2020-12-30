大陸近期開始為重點人群接種新冠疫苗，包括從事進口冷鏈物流、航空、生鮮市場和醫療疾控等感染風險比較高的人群。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，如果有在大陸工作的台籍民眾從事相關行業，也能優先接種疫苗。至於陸委會提醒民眾審慎考慮接種大陸疫苗的必要性，以維護自身的安全權益，朱鳳蓮認為，這種說法「是不道德的，完全是出於政治目的」。

朱鳳蓮表示，當前，新冠肺炎疫苗接種的人群安排，優先考慮進口冷鏈、物流、口岸、國際和國內交通運輸等感染風險比較高的人群。這些優先安排人群包括台灣同胞。新冠疫苗上市後，在大陸台胞的預防接種工作，同樣會做出妥善安排。即使打了疫苗，外出還是要做好個人防護，戴口罩、勤洗手、保持安全距離。

針對日前陸委會提醒民眾審慎考慮接種大陸疫苗的必要性，以維護自身的安全權益。朱鳳蓮解釋，新冠疫情發生以來，大陸第一時間佈局了滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗和核酸疫苗5條技術路線，規範有序開展研發工作。

朱鳳蓮表示，目前有5支疫苗正在阿拉伯聯合大公國、巴西、巴基斯坦、秘魯等多個國家開展Ⅲ期臨床試驗。同時也有多支疫苗在加緊推進I、Ⅱ期的臨床試驗。這些新冠疫苗開展的I、Ⅱ期、Ⅲ期臨床試驗，以及依法依規在自願、知情、同意的前提下已經開展的近百萬人次的疫苗緊急接種，都充分顯示大陸的新冠疫苗是非常安全的。

朱鳳蓮表示，「民進黨當局不瞭解這些疫苗，無端散布疑慮，是不道德的，完全是出於政治目的。」

此外，大陸航空公司要求旅客自台灣進入大陸所持的核酸檢測報告不得出現「武漢肺炎」字樣，否則將被視為無效。

朱鳳蓮表示，早在今年2月份，世界衛生組織就宣佈將新型冠狀病毒引發的肺炎正式命名為COVID-19。病毒的名稱是不能帶有地域、動物、個人或某一個群體的名稱。「民進黨當局無視世衛組織的正式命名以及關於疾病、病毒的命名規範，蓄意使用污名化稱謂，用心卑劣。我們一直堅決反對。」

(中時 )