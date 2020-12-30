美國出現首例英國新冠變種病毒感染案例！這名病患是一名20多歲男性、沒有旅遊史。變種病毒傳染力更強，但美國施打疫苗進度卻大幅落後，迄今(12月28日止)僅210萬人施打疫苗，恐難以達成2020年底2千萬人接種目標。

美國公衛官員表示，此患者目前正在科羅拉多州艾伯特郡(Elbert County)接受隔離恢復當中，他們並未發現任何密切接觸者，但仍持續追查其他可疑病例。

美國疾病管制與預防中心(CDC)28日公布數據顯示，美國各州迄今分配到1,140萬劑疫苗，僅有約200萬人施打首劑疫苗，與政府設定年底2千萬人施打的目標相距甚遠。

該機構表示，疫苗施打回報時間存在3～7天落差，導致實際接種數據遭到低估。其次，儘管CVS Health Corp、Walgreens Boots Alliance等連鎖藥局同意與聯邦政府合作、成為施打疫苗的據點，但這些合作案尚未展開。

埃默里大學醫學院教授卡洛斯．德爾里奧(Carlos del Rio)表示，若美國想達成2021年夏季全民接種的目標，那每天至少3百萬人需接受疫苗施打。

(工商 )