業成基金會實現孩子的心願，偕同苗栗4區社福中心舉辦耶誕節禮物捐贈的活動。（業成基金會提供／何冠嫻苗栗傳真）

業成基金會於苗栗頭份市成立第一家民間自辦的親子空間，提供社區家長免費使用，並投入預防性的兒童服務工作，因應耶誕節，每年都會舉辦「小小心願 耶誕業成」活動，由集團員工認領弱勢孩童的耶誕禮物，共同歡慶佳節。

業成集團關懷社會，旗下的業成社會福利慈善事業基金會，今年與苗栗縣內4間社福中心合作，總共提供101份耶誕心願禮物給地區弱勢家庭孩童，讓孩子們體驗溫馨耶誕節。

業成基金會指出，孩子的心願中，有一張禮物卡寫著「希望媽媽的憂鬱症能康復，另外只需要一組圓規」，不少員工表示孩子的懂事讓人心疼，除採購文具組，並在祝福卡片寫滿祝福話語，希望禮物能帶給孩子滿滿能量。

董事長周賢穎將耶誕禮物送給孩子們，並表示，在溫馨的節日裡，員工們共襄盛舉並竭力行善，希望透過這樣的舉動更能帶來正循環，形成一股溫暖的力量。

業成基金會舉辦「小小心願 耶誕業成」活動至今已邁入第4年，發出近400份耶誕禮物，禮物價格不高，員工們的心意卻是無價，希望透過小禮物，能將溫暖祝福送到孩子的手上，讓孩子們對於未來有滿滿的盼望與祝福，並成為成長過程的一股能量。

(中時 )