苗栗縣大湖鄉正值草莓產季，部分莓農灌溉水源取自南湖溪及支流野溪，農民發現近3個月外來種水生植物「水芙蓉」大量繁殖、覆蓋水面，綿延長達5、6公里，擔心水芙蓉阻塞水管導致抽水馬達空轉燒毀，急向鄉公所陳情，第二河川局、水保局台中分局接獲公所通報，23日起接力進場清除。

大湖鄉南湖溪首見水芙蓉大舉入侵，人走在湖安橋向下望，就能見到一片綠油油，有民眾覺得「數大便是美」，殊不知竟藏「美麗的哀愁」。南湖溪是草莓灌溉水源，水芙蓉占據河道，除了影響莓農抽水灌溉，也危及水中魚、蝦生存及河川生態。

大湖鄉公所建設課長陳至瑋指出，農民反應將水管放入河中抽水，但水一抽，浮在水面的水芙蓉也順勢匯聚而來，全堵在抽水口。農民擔心馬達空轉燒掉，只好自力救濟用竹竿把靠近抽水管的水芙蓉拉上岸丟掉，卻很擔心今年乾旱，水芙蓉若繼續繁殖，取水不易恐影響草莓灌溉、成長。

陳至瑋表示，水保局台中分局23日起一連5天，負責清除暢通橋上游野溪的水芙蓉，第二河川局則自25日起，負責清除央管河川南湖溪流域到暢通橋的水芙蓉，人工撈除預計至少耗費10個工作天，水芙蓉上岸後經陽光曝曬就會死亡。

但公所坦言，水芙蓉繁殖力強盛，難保清完後又有其他地方的水芙蓉漂來再長，以往少量的水芙蓉若1場大雨來，就會順著溪水被沖走，雖然23日大湖有下雨，但也只是小降雨，溪水流動性不高，水中累積的氮、磷物質無法稀釋，只會給予水芙蓉更好的生長環境。

(中時 )