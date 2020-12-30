為配合總統府取消元旦升旗民眾觀禮，改為線上直播，台中市政府30日晚宣布，台中市與總統府標準一致，台中跨年晚會「雙主場」之一的水湳中央公園場次，改為線上直播，取消民眾入場；另一場的大里仁化公園跨年晚會，則緊急取消。

此外，市府元旦升旗也改為線上直播，取消民眾入場觀禮，避免人潮群聚，呼籲民眾在家觀賞直播，既能防疫又能保暖，安全又溫馨。

台中市新聞局長黃國瑋表示，因應今日疫情最新情形，防疫措施滾動式檢討，中市府今晚緊急召開應變會議研商後，決議安全是首要考量，中市府必須以最高標準審慎戒備，決定台中跨年晚會的水湳中央公園場次，取消民眾入場，改採線上直播；另一場跨年晚會的大里仁化公園場次，則緊急取消。

另一方面，中央氣象局發布低溫特報，寒流30日南下，從北到南氣溫急遽下降，且愈晚愈冷，30、31日大台中地區可能處在10度低溫以下，全台16縣市皆屬於「非常寒冷」的「橙色」燈號。直到元旦白天起，氣溫漸漸回溫，市府呼籲民眾要注意保暖，並鼓勵想跨年的民眾，可在家與家人看直播，溫馨跨年。

新聞局說，水湳場的跨年晚會網路轉播，包含台灣大哥大MY VIDEO、三立YOUTUBE專區、三立新聞網直播室、VIDOL、VIDOL YOUTUBE；電視轉播有三立都會台CH30、台中群健有線電視CH20及台視；海外頻道則有三立國際台、新加坡Starhub、馬來西亞Unifi；另也可收聽好事903電台廣播轉播。

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