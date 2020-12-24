代表公共工程界最高榮譽的第20屆「公共工程金質獎」24日頒獎，台灣中油桃園煉油廠，重油轉化(RFCC)工場旋風分離器更新統包工程，獲得設施工程類金質獎優等殊榮。

公共工程金質獎由行政院公共工程委員會主辦，該會訂定工程品質管理、進度管理、品質耐久性與維護管理、節能減碳、防災與安全、環境保育及創新科技等指標，邀集所有委員到工地現場實地評審，必須達到合格標準方能獲此殊榮。

中油「重油轉化工場R-7102及D-7201之旋風分離器更新統包工程」由桃園煉油廠負責規劃及監造，並配合國內廠商自主施工技術，通力合作完成。本次更新主要係因重油轉化工場已生產20餘年，各級旋風分離器老舊，分離效能降低，造成觸媒跑損量過多，以致CO爐管堆積觸媒粉，整體生產效能降低。

中油表示，該工程於設計階段使用流場模擬分析，使觸媒分離效果最佳化，並於施工階段採用預製工作極大化及槽外預組立工法，將各元件於停爐前預先組立成組（組成後旋風分離器R-7102重量達256公噸、D-7201重量達184公噸）後，使用超大型1250噸吊車，在充分運用工場場地，不影響其它部歲修作業下進行吊裝及銲接作業，於一次停爐期間同時更新兩座設備。施作過程中為確保新端板及舊胴身的密合度，於安裝前先以3D雷射掃描儀量測尺寸，並於施作銲接前調整新舊對接錯位差，確保新端板及舊胴身於空中對接時能一次到位，精準密合。

該工程完成後，納入長期運轉成本及永續環保概念，進而減少排碳量約55,230公噸/年；煙道氣含觸媒粉量減少，為達粒狀物排放標準，所需洗滌水量降低，節省用水量約5.4萬公噸/年；膨脹機餘能回收發電量可達3.2百萬瓦/小時，節能減碳之效益顯著。

(工商 )