振興出版產業，文化部宣布台北國際書展明年1月26日將於世貿開展，採實體、線上書展並進，且祭出史上首創百元「TiBE購書抵用券」，為20萬張、面額100元的實體抵用券。

今年有多項全新規劃，包括「書展共讀之夜」，以「治癒的故事」為題，廣邀作者、編者或民眾，帶任何一種形式的故事書，例如小說、散文、詩歌、劇本、漫畫、 繪本等，甚至是自己的創作，來到派對現場，利用三分鐘，朗讀書中一段摘要簡述故事，期間並有特別來賓穿插上台，與讀者分享。

並首度規劃國際沙龍線上分享，共計13國、46位作家，15位以預錄、31位以線上連線形式，參與台北國際書展。諾貝爾文學獎得主石黑一雄分享即將在明月3月推出的最新文學創作《Klara and the Sun克拉拉與太陽》；還有「文學與不朽：談生活經驗與小說創作」由美國國家圖書獎得主哈金、駱以軍連線對談；曾二度入圍布克獎的印度作家艾米塔．葛旭也將分享新作《朱鷺號三部曲》創作心得。

書展主題國為韓國，將以「XYZ主題展」詮釋世代更迭、性別、第三性、人類末日等豐富且充滿想像力的意涵。首爾國際書展執行長朴知善表示，在實體展館將展示上百本名人精選文學、人文、社科代表作，還有以「未來的人們」為題的韓國圖畫書，另包含金英夏、趙南柱、金琸桓等16位韓國作家將在線上參與講座。

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