新世代金融基金會指出，美國12月16日發布第一次匯率報告，將台灣又列入匯率操縱國觀察名單，可能遭貿易報復，影響不可小覷。這次美國匯率報告，台灣相較去年，又多一項符合指標，對美順差超過200億美元。

對台灣而言，經常帳順差占GDP徘徊在15％左右，向來都超過標準很多，再加上對美順差及外匯存底（存量）與GDP的關係，都造成央行穩定新台幣匯率的壓力。也伴隨干預外匯項目，早已多年被美國密切注意我國央行干預的手法，並敦促避免影響經濟面的干預外匯市場，這都是順差及外匯存底惹的禍。

與其每年一直處於是否被美國列入匯率操縱國觀察名單的警戒狀態，不如從總體面應該思考超額儲蓄如何運，針對未來發展，有計畫性的投資，做些長程規劃，享受一下國民辛苦所得。

改變以往見大量外匯出超就心喜的態度，也不要以為大額順差就是好事。台灣自約半世紀前開始享有穩定的出超以來，也許因為對國際情勢的不安，一向對「出超」（順差）十分推崇，甚至也因此或多或少影響中央銀行的匯率政策，政府也常為貿易順差而驕傲，為龐大外匯存底而欣喜。依川普的貿易觀，貿易對手國對美國貿易順差是Bad，貿易逆差是Good，但順差真是如此美好？此種論調經濟學人雜誌曾以Economic Illiteracy（經濟文盲）形容（也許不是針對台灣）。

川普曾攻擊德國操縱匯率，忘了德國早不用馬克而使用歐元。但以德國為例，該國的順差來自國民、政府、企業都有過高的儲蓄，國民的行為或許與官方所說高齡化社會有關，但政府及企業吝於投資，就會對國家長期發展產生不利的影響，也引起川普對順差的注意。川普對自由貿易的解讀，也許並不正確，但其多次批評德國貿易順差，也許有一種歪打正著的效果。德國經濟學家多建議採取提高工資，並鼓勵投資、消化超額儲蓄、改變撙節政策，以緩和經常帳順差占GDP幾近9％的狀況。

新世代金融基金會指出，貿易順差來自出口的貨物價值，超過進口貨物價值，好像一個人或家庭，收入多支出少，享有節餘，也因此儲存未來消費能力，好像是美德也是美事。但從經濟學角度觀察，貿易順差其實等於超額儲蓄，換句話說，會產生「出超」與國內儲蓄過多，而投資太少甚至不知如何消費有關，類似億萬富翁卻連個冰箱都不願意買。如果長期大量的貿易順差，至少表示犧牲國內的資源、勞力、環境生產，提供產品予外國，而卻未換回可增益國民福祉的足夠商品或服務，也就是說貿易順差，不見得是Good，貿易逆差，也不見得是Bad。

貿易差額（X－M＝NX）是出口減進口，台灣經濟相當依賴外貿-仰賴出口，若順差源於進口未隨出口成長而增加，反映了對生產、投資的疑慮，將導致內需虛弱、影響長期投資（遷廠外移）。貿易順差，不見得是Good，在沒有匯率操縱下，會面臨如將差額留在國內，將迫使順差國貨幣升值，要不就是向逆差對手國購買進口，才能拉平貿易差額。匯率操控對貿易差額的影響，美國總統川普在競選期間就一直懷疑貿易夥伴國不公平的貿易手法，造成美國貿易逆差，其中最容易上口的就是匯率操縱。一個國家對美順差不表示有匯率操縱，只表示某些產品對美享有比較利益，更何況對美國以外國家說不定還有逆差。

新世代金融基金會指出，貿易逆差也不見得是Bad，任何國家只要消費大於生產，都會產生貿易逆差。貿易逆差，若是進口增加，說明國內消費是健康的，且若是將儲蓄用於購買生產性設備，對於增加就業、提高經濟產能都有很大的幫助，在緩解通膨的同時，提升國民生活品質。

(工商 )