一般人總覺得年齡增長會讓人的魅力降低，但有一些人反而不是如此，星座運勢網站「星座上上簽」分享，以下3個星座的人越老越有吸引力，超群的氣質讓人一眼愛上！

▍1.雙魚座

年輕時的雙魚很單純，讓周遭的人很想要保護他、呵護他。長大後，雙魚變得充滿知性，個性溫柔，豐富的經歷會讓雙魚真正的成熟茁壯，不再像年輕時帶給周圍的人負擔，年紀越大越有魅力，非常迷人。

▍2.獅子座

獅子座年輕時就是「年少輕狂」的代表，脾氣火爆，還自以為那樣是真性情。隨著年齡增長，獅子的個性越來越成熟，性格變得內斂，內心也越來越強大，他們不需要再假裝強悍，面對閒言閒語也無動於衷，這種由內而外的強大，散發一種讓人難以抗拒的吸引力。

▍3.處女座

處女座其實很有偶像包袱，年輕時在意自己的長相和身材，年紀大了在乎氣質，還會刻意培養，讓自己看起來更優雅。處女座隨著年齡增長，閱歷越來越豐富，更顯得迷人，不再像年輕時那麼脆弱敏感，多了豁達堅強，讓人一眼愛上。

(中時新聞網)