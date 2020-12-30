迎接2021牛年春節，家家戶戶一年一度新春圍爐即將到來，今年因受疫情影響，留在台灣過年的人數比以往都多。看準過年年菜商機，宜蘭綠舞國際觀光飯店推出新春年菜外帶，兩款年菜皆千元有找，提供宜蘭的貴賓年菜新選擇，省去繁複料理過程，在家就能輕鬆享用年夜飯！

宜蘭綠舞2021年春節五星年菜，主廚以細膩考究的功夫手藝，為宜蘭賓客帶來年菜外帶新選擇。經典團圓大菜「步步高昇東坡肉」主廚堅持選用肥瘦相間宜蘭黑豬肉，肉質細嫩充滿甜度，佐以紹興酒等獨家熬製醬汁細火慢燉數小時入味，晶瑩肥嫩的五花肉，色澤紅中透亮，口感肥而不膩、入口即化帶有淡淡酒香。

「富貴香茅檸檬蝦」充滿異國風情的香茅檸檬大蝦，以彈牙明蝦佐以主廚特製香料炒製而成，入口鹹香酸甜，讓人越吃越唰嘴。綠舞國際觀光飯店兩款年菜即日起開放預訂至2021年1月31日(日)止，取貨時間為2021年2月11日(四)，價格各為NT$999/份，快將熱騰騰的美味年菜帶回家！

詳細內容可至綠舞官網：www.dwsresort.com.tw 及年菜預訂專線：(03)-9603808轉2501。

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