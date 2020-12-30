有些星座女個性熱情，因此總是吸引大批愛慕者，而有些則是帶有神祕感，讓人抓不住的性格，也讓男人凍未條想征服，但與受歡迎的女生交往時，就算感情穩定，但另一半身邊不乏有追求者獻殷勤，也會讓男生感到危險而不安，近日《搜狐》分享4個迷人卻很危險的星座女。

1.天秤座

天秤座的女生一舉一動，都給人親切又舒服的感覺，因此總讓人一不小心就萌生愛意，旁人與她們相處時，時常會以為被格外照顧，誤會兩人有在一起的可能，但沒想到的是，其實愛慕她的對象可能非常多，而且都與你抱持同樣的想法，就算知道競爭激烈想放棄時，又可能因天秤女的一抹微笑，再次讓你誤以為還有希望。

2.獅子座

獅子座的女生性格熱情又幽默，無論在哪都是焦點，若能擁有獅子座的女友，男人的虛榮心更會因此獲得滿足，不過也因她們活潑的性格，身邊不乏有追求者，即便不是，獅子女也會營造出緊張的氛圍，讓男方一步步的落入她們的手掌心中。

不僅如此，獅子女也非常享受被人追捧的感覺，當追求者表現出在意、深怕她們被搶走，並將獅子女捧在手上時，反而只會讓她們覺得好玩，並不會真心的與對象談感情，唯有追求者表現出不怕失去時，獅子女才會死心塌地的愛上一個人。

3.雙子座

雙子座的女生配合度高，不管要爬山還是涉水，她都能盡全力配合，而且保證不會讓人感覺無聊，當另一半不理她們時，雙子女也不會鬧脾氣，由於她們的朋友很多，就算伴侶無法陪伴她們時，也能找到聊天玩樂的朋友，而對象不僅是女性閨蜜，甚至還有異性友人，崇尚自由的她們，總是讓另一半愛得很不安，卻又難以放手。

4.天蠍座

天蠍座的女生自帶神秘感，經常有意無意的撩撥對方，讓追求者儘管知道她們很危險，但仍會義無反顧地愛上天蠍女，而喜歡試探愛慕者的她們，曖昧期間不只會誘惑對方，有時甚至會故意將人推開，總是讓人摸不著頭緒，就算兩人開始談戀愛了，她們仍會想盡辦法考驗另一半，讓伴侶非常頭痛，但又不肯分手。

(中時新聞網)