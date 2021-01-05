減肥是許多人心中的目標，但是往往會因為種種因素半途而廢，總是瘦不下來。不過，如果是以下三個星座，瘦身成功的大好機會終於降臨！星座運勢老師艾菲爾分享，巨蟹、處女、水瓶的人在未來三個月可以減肥成功，如果正好想要瘦下來，千萬要把握這個好時機，用健康的方法讓自己甩開肥肉，用輕盈的體態度過2021年吧！

▍第三名：巨蟹座

你一直深受身材困擾，未來三個月有望減肥成功！現在的你，已經不是少吃幾天就能瘦下來的體質了，一直不吃東西，反而耗損健康，因此必須擺脫過去那種餓死自己的錯誤減肥觀念，也別再覺得只要少吃就夠了，真正重要的是吃對的食物、多喝水、維持正常作息，還要多運動，有了正確的觀念，你才能真正且長久的瘦下來，不復胖。

▍第二名：處女座

一直以來抱持完美主義的你，未來三個月減肥成功的機會特別大，你的減重秘訣是克制自己食慾，並維持身體健康健康。過去你缺乏運動、愛吃垃圾食物，身體快被拖垮了，未來三個月，只要堅持克制食慾、健康飲食、少碰高熱量食物，並增加運動動力，就能順利減重成功，且這樣健康自然的瘦身，不只帶來體態的輕盈苗條，還能讓身體更健康，新的一年就以全新的輕盈體態展開吧！

▍第一名：水瓶座

2021年木星進入命宮，水瓶有心想事成的好運，未來三個月，只要規律運動、調整飲食，再佐以木星的能量，想要減肥絕對是非常容易的。因此新的一年，快約你的家人好友出去運動，不管是瑜伽、慢跑、游泳等，都可以多嘗試，且要養成固定的運動習慣，當你的身體習慣多動了，熱量的消耗自然也會增高。之前老是因為懶惰而中途放棄的你，這次別再重蹈覆轍了！

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)