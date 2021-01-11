五角大廈公布的幽浮（UFO）影片

美國總統川普去年12月時，將2.3兆美元（約64兆台幣）的新冠肺炎與政府資金法案簽署為法律，同時也展開180天的倒數。在這期限內，情報機關必須向國會報告對幽浮（UFO）所知的一切。

據CNN新聞網10日報導，美國情報機構和五角大廈如今只有不到6個月，針對不明空中現象提供解密報告。而這項《2021年情報授權法》（IAA）條款，就在龐大的支出案中。

根據聯邦參議院情報委員會的指示，報告中必須詳細分析美國海軍情報局（Office of Naval Intelligence）、「不明空中現象專案小組」（Unidentified Aerial Phenomena Task Force, UAPTF），還有聯邦調查局（FBI）所蒐集的UFO資料和情報。

此外，報告還要詳述跨部會確保及時蒐集資料的流程，並集中分析所有的不明空中現象。

(中時新聞網)