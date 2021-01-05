奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone)前年12月與交往3年的製作人男友戴夫麥卡瑞（Dave McCary）訂婚，因疫情暫緩婚宴，但傳言去年9月兩人已密婚。最近再爆喜訊，英國媒體「每日郵報」（Daily Mail）4日曝光艾瑪史東的大肚照，完全就是孕婦，只是尚未獲得本人證實。

根據每日郵報報導，這組照片是在去年12月30日於洛杉磯拍下，可以看到艾瑪史東穿得一身黑，還是藏不住圓滾滾的肚子，她也時不時捧著腹部，儼然就是準媽咪；由於疫情嚴峻，艾瑪史東口罩不離身，保護好肚裡的胎兒。但報導沒公開寶寶性別和預產期。

艾瑪史東2017年與美國節目《週六夜現場》編劇兼導演的戴夫麥卡瑞交往，兩人愛得低調，幾乎不曾在社群平台放閃，直到前年12月戴夫麥卡瑞無預警在IG上傳合照，小倆口不僅笑得燦爛、甜蜜，艾瑪史東無名指的大顆鑽戒閃閃發光，讓外界聯想到求婚成功，留言處狂刷一片祝賀。

去年《蜘蛛人3》傳出3代蜘蛛人和蜘蛛女都將回歸，當時就有外媒爆料第2代蜘蛛女艾瑪史東不可能演出，因為肚裡有新生命，如今終於拍到大肚照，更確定懷孕傳言是真的。

(中時新聞網)