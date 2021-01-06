韓國男團 A.C.E由東勳、Wow、Jun、金柄官、Chan組成，時隔4個月推出新曲〈Fav Boyz〉回歸歌壇，此次他們還將與知名音樂製作人兼DJ青木史帝夫（Steve Aoki）以及美國饒舌歌手圖特摩斯三世（Thutmose）合作，消息一出立刻讓全世界的Choice（官方粉絲名）直呼「這組合太狂」。

青木史帝夫之前曾參與防彈少年團（BTS）夯曲〈MIC DROP〉Remix版，目前在YouTube上已超過8億的觀看次數，之後也曾有替MONSTA X製作過專輯；而圖特摩斯三世則是曾演唱動畫電影《蜘蛛人：新宇宙》中OST〈Memories〉，也和(G)I-DLE隊長小娟一起為《英雄聯盟》世界賽演唱〈GIANTS〉。讓大家相當期待這次和A.C.E和這2位世界級音樂人合作將會迸出什麼樣的火花

〈Fav Boyz〉將8日台灣時間下午1點在各大串流平台上線。

(中時 )