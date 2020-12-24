內政部新式數位身分證試辦計畫還未定案，但已在公共政策網路平台公告賞金獵人活動計畫草案。其中將請政務委員唐鳳擔任活動評審長，參加者若能成功複製一張New eID，或可偽造一個數位簽章，獎金新台幣500萬元。

內政部的賞金獵人活動，將分2階段進行，第1階段是採邀請參加制，將邀請國際知名國內資安公司參加，資格條件包括曾經在國內外bug bounty拿過漏洞獎勵獎金；曾經參與國內外資安競賽且得過名次（如 DEFCON、HITCON CTF 等）；（需檢附比賽或是獎狀影本證明文件）

；持測試卡使用New eID系統的UAT測試環境(地點：文心機房)進行測試。

第二階段則 採自願報名參加制，無名額限制且不限資安專業。資格條件包括個人與團隊等均可報名參加；限使用自然人憑證IC卡報名；每人限報名一隊，團隊每隊成員最多6名；擔任本競賽評審委員與實際執行本次活動與平台開發相關之人員（含子公司與承商）不得報名。

而本國人發給正式卡(為參賽者本人New eID數位身分證)，皆使用New eID系統正式環境；外國人發給測試卡，皆使用New eID系統測試環境；正式卡(New eID數位身分證)如損毀，請參賽者自行申辦換卡及繳交換證規費相關事宜。

在最重要的獎勵方式上，第1階段獎金總額為新台幣100萬元。包括第1名獎金新台幣50萬元、第2名獎金新台幣30萬元、第3名獎金新台幣20萬元；第2階段獎金總額為新台幣100萬元，按漏洞等級頒發獎金。

獎額最高的是「特別貢獻獎」，獎金總額為新台幣1000萬元。條件包括若可複製一張相同的新一代國民數位身分證(含New eID晶片)正式卡並可以透過複製卡找出另外(非本人)國民的身分加密區資料，獎金新台幣500萬元；若可偽造一個數位簽章(如自然人憑證或New eID公開區)並通過驗證者，提供相關偽造證明者，獎金同樣是新台幣500萬元。

草案指出，第1階段活動預計明年3月2日至3月31日止，第2階段預計明年5月3日至6月18日止，評審委員會將請唐鳳擔任評審長，也會由產、官、學界資訊安全專業人士共組成。

(中時 )