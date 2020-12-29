行政院前院長毛治國(左)今(29)日在文化大學發表專題演講，校長徐興慶(右)頒發感謝狀。(文化大學提供／李侑珊台北傳真)

行政院前院長毛治國今天（29日）於文化大學專題演講指出，必須以創意創新，因應當今易變、不確定、複雜、模糊的「烏卡時代（Volatile、Uncertain、Complex、Ambiguous，VUCA）」，進而突破台灣代工宿命；對教育來說，須從「機、微、隱、漸」四個面向，培養下一代的洞察力及提問力。

文大去年開始在校長徐興慶倡議下，推出大型高素質的學術論壇「華岡大講堂」。毛治國應邀以「創新面面觀」為題演講，並與故宮博物院文創行銷處處長林國平、吉而好文創總裁侯淵棠、文大研發長顏敏仁，對談故宮文創暨服務創新、台灣文創產業現況，以及大學推動產學創新實踐教育等熱門話題。

徐興慶說，毛治國是美國麻省理工學院（MIT）博士，工作經歷涵蓋學、官、產界，完成台灣高鐵規劃並引進BOT模式、推動電信三法，以及中華電信民營化再造企業競爭力等，很感謝他能與文大師生分享創新經驗。

毛治國以源於軍事界、後被用來描述新世代商業世界的「烏卡時代」破題表示，管理界提出以敏捷式管理因應，「其實更關鍵的是創新」。他以「下駟對上駟」為例指出，田忌就是從創意角度洞察人的慣性思維、不按牌理出牌，終而找到以弱勝強的機會，「創新的密碼就是要打破不自覺的習慣性」。

他並舉兩個當年在MIT求學時的事例表示，更該看重的是發掘「問題背後的問題（QBQ）」的能力，以及屬於一流創新的提問能力，比屬於二流創新的解題能力更重要。

毛治國表示，敏銳的洞察力是創意、創新的基礎，可從制事機先，見微知著、洞見隱晦事理、見端知末的「機、微、隱、漸」四面向著手，進而從碎片化的資訊中，解構重組出有意義的「概念」。

他以「蘇花改」為例說明，最早「蘇花高」階段建設派、環保派爭執難解，他則從「給我一條安全回家的路」訴求中，重新把「該不該建」的問題定義為「該如何建」，進而取得話語權並建立理性溝通平台，終能順利動工興建。

毛治國表示，發現痛點、解決真實問題，就是創造價值的創新起點；創新風險雖高，但失敗是成功之母；另一方面也要了解，成功是失敗之本，不要違反創新精神的盲目複製，就能跳出倖存者偏差的陷阱，使企業永續經營。

「台灣後製加工還沒系統化、完整化，這是教育界可以努力的方向。」毛治國指出，必須透過「機、微、隱、漸」發掘創新經濟，以建立未來台灣新經濟模型。可以藉由教育讓學生去體驗、探索，養成創意思維習慣與生活工作態度，最後就會去實踐。

林國平分享了故宮近幾年積極透過各種媒材介紹故宮文物，以及透過互動科技，讓人與文物產生聯繫的努力，「讓文物更有溫度，讓故宮不再只是冷冰冰的博物館，要讓博物館像行動手提箱，可以讓大家把文物帶著走」。

侯淵棠則以「碗粿、披薩」、「善化牛肉、神戶牛」、「檳榔、檳榔西施」的對比，說明文化與文化創意的差別表示，「文化沒創意就沒有生命力、創意沒有文化就沒有掌握力」。

(旺報 )