中共中央機關報《人民日報》用戶端25日發表署名「秋林」的評論文章，再評阿里巴巴涉嫌壟斷被查，是「實現平台經濟更加規範更有活力更高品質發展」。強調隨著平台經濟迅速崛起，濫用市場優勢地位的行為日漸增多，出現了限制競爭、價格歧視、損害消費者權益等一系列問題，破壞了市場競爭秩序，阻礙了行業創新。整治影響公平競爭的違法行為，有利於促進平台經濟更好更健康發展。

文章指出，近日阿里巴巴集團控股有限公司因「二選一」等涉嫌壟斷行為，被大陸市場監管總局依法立案調查。平台經濟的發展固然離不開規模效應和網路效應，但絕不意味著平台企業可以走向壟斷。壟斷不是平台企業的基因和特權。

文章稱，回顧大陸互聯網行業發展歷程不難發現，優秀的平台企業，都是在公平競爭中拚殺出來的，今天的大企業、大平台，也都是從當年的小公司、小網站起家的。各方面都很期待今天的大企業、大平台也能為後進入的小公司、小網站留有良性競爭的機會。

文章認為，競爭是市場經濟的基石，壟斷是市場經濟的大敵。更為重要的是，反壟斷可以有效降低市場進入壁壘，形成開放包容的發展環境，讓更多市場主體共用數字經濟發展紅利，有效激發全社會創新創造活力，構築經濟社會發展新優勢和新動能。因此，加強反壟斷監管與做強做大平台經濟並不矛盾，更不會扼殺互聯網行業的創新基因，相反，正是對平台經濟發展環境的有力保護。

文章稱，事實上，互聯網行業從來不是、也不應該成為反壟斷的法外之地。作為新生事物，互聯網經濟的治理規則，是世界各國共同面對的新課題。出於呵護新產業、新業態的考慮，大陸對平台企業監管一直十分審慎。但互聯網企業也需要遵規守法。2008年開始實施的《反壟斷法》，對內資和外資、國有企業和民營企業、大企業和中小企業、互聯網企業和傳統企業一視同仁、平等對待，保障各類市場主體平等參與市場競爭。

文章強調，對於平台經濟來說，加強反壟斷監管，帶來的絕不是行業的「冬天」，恰恰是更好更健康發展的新起點。縱觀互聯網經濟發展史，反壟斷為行業健康發展掃除了很多障礙。從一定意義上說，正是歐美國家通過反壟斷制約了微軟、IBM等科技巨頭，才促使谷歌、蘋果、臉書、亞馬遜等互聯網新銳誕生和成長，並為行業帶來強勁活力。當前，大陸加強反壟斷監管，有利於更好激發市場活力，厚植平台企業不斷湧現、蓬勃生長的良好土壤。

文章稱，一枝獨秀不是春，百花齊放春滿園。此次反壟斷調查，是提升互聯網企業公平競爭意識和反壟斷合規意識的契機，也是開啟平台經濟創新發展、有序發展、健康發展的機遇。

(中時 )