大陸基礎設施公募REITs（不動產投資信托基金）距離產品推出又近一步，已有多個基建類項目在完成項目答辯後，由國家發改委推薦到證監會進行審核。但業內人士預計，公募REITs產品的推出並不會太快。

中國證券報25日報導，公募REITs作為市場全新的投資品種，其產品涵蓋內容較多，交易結構和市場估值也相對復雜，因此，從篩選項目到最終上市交易，公募REITs產品需經歷一系列完整的流程。此外，大部分基金公司都在積極參與公募REITs，但各家進展不一。

報導援引知情人士稱，部分項目經發改委審核通過後，可直接進入證監會審核環節，並非所有的項目都需要參與答辯。報導中多個基建類項目即是順利完成答辯後，才進入證監會審核階段，發改委在答辯中還發現一些項目疑問，要求答辯人提交相關資料。

中國證監會於8月公布「公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）」指出，基礎設施基金屬於上市交易的封閉式公募基金，基金資產共80％以上投資於基礎設施資產支持證券，通過資產支持證券和項目公司等特殊目的載體，可取得基礎設施項目完全所有權或經營權利。

(工商 )