合一(4743)糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101，已在日前完成台灣TFDA藥品諮議小組會議(藥諮會)，此舉意謂著藥證最重要的技術審查告一段落，110年2月底前繳交3項行政文件後，待主管機關核發藥證。

而受到市場關注的國際訂價，集團總裁路孔明表示，美國為全球最大糖尿病足潰瘍(DFU)市場是定價的基礎，新藥ON101的國際訂價為每條670美元，台灣藥證目前已完成技術審查，至於大陸市場仍維持2021年上市目標。

合一表示，據健保資料庫統計，在台灣DFU病患平均每人每年治療費新台幣14萬元，其中住院2.2萬人，截肢6500人，截肢費用平均38萬元，合計健保與自費一年的負擔約新台幣108億元。

合一開發的新藥ON101今年8月以醫材類向美國FDA申請藥證，但FDA認為產品具療效性，應改申以新藥申請藥證，預計2021年首季完成補件。

(時報資訊)