旭富(4119)火災後連續苦吞4根跌停板，今日雖跌停開出，隨即有7000多張買單湧進，打開跌停板的厄運，盤中還曾一度奮力回到平盤81.9元後，股價再度下跌2.5%左右。

旭富近日都在和客戶說明事情的原由，客戶中有其他供應商會取消訂單，至於生產全數靠旭富的客戶，正在討論最好的解決方式。旭富在12月20日的大火中，產線全毀，要復工重新再來至少也要半年，明年首季6億訂單泡湯，至於倉庫的製成品2.5億元的存貨，則需要品管人員再度檢查後，才知道能不能出貨。

旭富主要產品包括中間體、原料藥，營收占比約26%、65%，不同產品的法規、規範及製程皆不同，所涉及的層面非常廣泛，中間體只需GMP合格廠就能生產，而原料藥由於和藥證及GMP皆有關，此一部分還會牽涉到查廠，並不是這麼容易，目前旭富和客戶也都在討論當中，希望能找到解決方法。

(時報資訊)