大陸A股IPO募資規模於2020年創出10年來新高。據統計，A股IPO融資達人民幣（下同）4,599億元，較2019年增長八成，創2010年以來高點。其中，科創板占比近五成。

上海證券報報導，2020年以來滬深兩市截至12月25日，共有382家企業首發上市，上市數量相較2019年增加近九成。其中主板、科創板、創業板、中小板上市的融資金額分別為1,188億元、2,175億元、870億元和366億元。

數據顯示，通過註冊制發行的IPO項目數量和籌資額，均占2020年總量的五成以上。A股IPO融資額前10榜單中，選擇註冊制發行的企業有8家。從所屬行業分析，半導體、醫藥生物等新興產業占大宗。

勤業眾信中國A股市場華南區主管合夥人李渭華表示，近年來中國資本市場經歷密集與嚴謹的改革，以設立科創板以及將新股註冊制從科創板擴展至創業板，效果最為顯著。

據勤業眾信統計，2020年上海證券交易所IPO的數量排名為全球第一，深交所的IPO數量也高居全球第三。上交所和深交所的年IPO融資額分別位列全球第三和第五位。

(工商 )