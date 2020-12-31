日盛投信31日表示，即將邁入2021年之際，A股再展現強勢上漲，滬深300指數、深證成指、創業板指等多個主要市場指數創最近5年新高。表現最為突出的是創業板，不僅創業板指數創5年新高，市值排前4的創業板權重股也全部創歷史新高。歲末年初季節效應、經濟復甦、以及2021年信用風險和反壟斷等變數的交互作用，短期來看，在春節之前中國人行將繼續穩定資金面，景氣復甦有望在2021年一季度持續演繹，建議把握2021年春季躁動多頭行情。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，人民銀行資金面方面，從《第三季度中國貨幣政策執行報告》指引來看，延續此前穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕，政策實際收緊最早可能要到2021年二季度後。陸股在經濟數據持續改善，政策保持平穩的背景下，延續復甦的態勢，仍看多A股後市表現。 黃上修指出，2021年一季度觀察方向聚焦順週期和低估值板塊，關注「十四五」規劃綱要可能超預期主線。五中全會提出第十四個五年規劃和2035遠景目標的建設，從五中全會公佈的資訊來看，「十四五」期間擴大戰略新興產業、擴大內需、雙迴圈等將是未來中長期的政策主線。

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