人安基金會平安夜發送睡袋、保暖衣物，帶給街友們溫暖。（人安基金會提供／王文吉台中傳真）

耶誕節到來，家家戶戶充滿歡樂氣氛，街友只能在外餐風露宿。長期扶助窮苦族群的人安基金會，為幫助更多窮苦人，拓展台中服務範圍，近日開始於豐原提供外展服務，24日適逢平安夜，特地準備熱食及禦寒物資到街上發送給街友，陪伴寒士度過佳節。

人安基金會今年增加豐原平安站，擴大服務範圍，以便照顧更多窮苦人。近日天氣濕冷，豐原平安站站長王智群扮成耶誕老人，平安夜晚間到豐原火車站、社皮公園、三陽運動公園等街友聚集處，發送睡袋、保暖衣物，在寒冷的冬夜，帶給街友們溫暖。

王智群表示，防寒是人安基金會的九大服務之一，平時除了夜訪，當氣溫低於15度，平安站外還會掛起並點亮「街友來防寒」燈具，開放街友臨時住宿，避免凍死街頭。另外，豐原平安站自2021年1月起，每周三、四將在社皮公園（慈濟城隍廟）發放熱食，供寒士領取。

寒冬對於露宿街頭的街友來說，是一項艱鉅的挑戰，今年因疫情影響，「寒士吃飽30」改以「送禮到家」的方式持續關懷窮苦族群，人安邀請社會大眾一同為流浪人、低收老人及待拉寒媽等弱勢家庭，給予一份愛的祝福與溫暖，期盼各界支持。

(中時 )