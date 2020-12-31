苗栗縣政府設置文化健康站據點，為原住民長者提供簡易健康照顧服務、生活照顧諮詢與服務、餐飲服務、延緩老化失能活動等，將持續普及原鄉及都會的原住民照顧服務。

縣府在南庄鄉、泰安鄉、獅潭鄉共設置10站文化健康站，服務在地原鄉長者。今年縣府再極力爭取獲原民會及衛生福利部長照基金挹注3378萬元經費，設置苗栗、頭份、象鼻、風美、嘎嘎歐岸5處文化健康站，其中因應都會區原住民佔43％，為就近照顧市區的原住民長者，苗栗、頭份為縣內首度於都會區設置的文化健康站，擴大照顧服務。

原民中心指出，今年文化健康站據點擴展速度倍增，服務人數達450人，同時也創造40個就業服務職缺，以「原住民照顧原住民」方式，維繫部落文化傳承，因地制宜提供長期照顧服務，除簡易健康照顧服務、生活照顧諮詢與服務、餐飲服務、延緩老化失能活動，並與結合傳統文化，與鄰近學校合作辦理老幼共學。

長者們每天到文化健康站學習或傳授傳統知識，成為樂活補給站，而每站的負責人與照服員更秉持「文健站是長者第2個家」的精神提供服務。

(中時 )