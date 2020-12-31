新北市長侯友宜今（31日）晚間9時許，前往新北市街友外展服務中心關心街友。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（31日）晚間9時許，前往新北市街友外展服務中心關心街友。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（31日）晚間9時許，前往新北市街友外展服務中心關心街友。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（31日）晚間9時許，前往新北市街友外展服務中心關心街友。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜、消防局長黃德清、社會局副局長許秀能、中和區長賴俊達、地方里長等今（31日）晚間9時許，前往新北市街友外展服務中心關心街友。侯強調，低溫又適逢疫情加劇，特地前來關心街友，也期盼可以輔導他們未來重回社會、自立自強。

侯友宜致贈每位街友一份防疫關懷包，以及禦寒衣物，包含睡袋、厚外套等，同時提供熱食給街友暖暖身。

侯友宜表示，這幾天天氣寒冷，尤其跨年夜特別寒冷，特地前來外展中心關心街友，物資是否充足，此外，疫情加劇，特別致贈街友關懷防疫包，一起防疫對抗疫情，最重要也希望輔導街友重新回到社會自立自強。

30日晚間，副市長謝政達便和警政、消防、社會和區公所及三重紳士協會等志工團隊，一起到市立圖書館三重分館和正義國小周邊關懷街友，並勸導入住與市府合作的旅館，以暫避嚴寒。

侯友宜強調，新北市有林口觀照園、萬里重建中心、板橋幸福居等街友中途之家，希望街友在疫情嚴峻這段時間盡量入住，以避免在外受到感染，保護好自己，也保護別人。

侯友宜提醒街友，如發現有類似感冒症狀像是發燒、咳嗽、全身四肢無力等，應立即撥打1922防疫專線或就醫，以免成為新冠肺炎感染者或傳播者，同時也叮嚀社工和夜訪志工，在服務街友時，也要做好自身的防護措施。新北市並設立24小時街友服務專線0905285115，民眾如有發現露宿街友亟需協助，可撥打專線以提供立即服務。

(中時 )