現在的阿龍生活平淡、工作穩定，有筆小儲蓄，偶爾和同事相約爬山。（新北市街友中途之家提供／許哲瑗新北傳真）

街友阿龍（化名）10多年前接手母親輕生後遺留的龐大債務，罹患失眠、憂鬱等思覺失調症狀，原擔任的保全工作也因病中斷，2016年在新北市街友中途之家輔導下，阿龍定期接受門診諮詢，參加農耕班接觸大自然，病情逐漸穩定，去年起從事照服員工作，開始自立租屋生活，盼能撕下街友標籤翻轉人生。

阿龍自幼父母離異，由母親獨自撫養長大，10多年前母親因欠債輕生後，阿龍一肩扛下大筆債務，原有的工作也因病中斷，從小個性內向且不善交際的阿龍，開始流浪街頭，精神狀況極度不穩定，經常胡言亂語、時序顛倒，無法正常溝通。

2016年在新北市社工介入下，先為阿龍轉介至康復之家調養身心狀況，待阿龍精神狀況恢復後，再安排入住新北市街友中途之家，慢慢突破阿龍心房，傾聽阿龍過去的生活經歷，得知阿龍具有照服員證照，去年初阿龍順利取得照服員工作，在外租屋自立至今。

「或許阿龍的挑戰正要開始，但相信他會勇敢面對！」阿龍的心理諮商師陳忠寅說，阿龍有了穩定的工作及租屋處後，有天問道，「你有娃娃跟畫布嗎？我想拿來布置我的房子，看起來比較有溫度」，於是他陪同阿龍將冷冰冰的房間布置成一個溫暖的家，偶爾造訪阿龍的家聚餐、聊天，近期阿龍也與同事相約爬山，很高興阿龍喜歡現在的生活。

阿龍說，現在的他生活平淡、工作穩定，有筆小儲蓄，也早就清還了債務，仍和就輔員保持密切聯絡，盼能迎向新的未來、好好生活。

(中時 )