因應最新疫情狀況，台中跨年晚會水湳中央公園場改為線上直播，原規劃市政府線、秋紅谷線、北水湳線及松竹線共4條接駁車路線取消服務，為避免會場周邊人潮與車潮聚集，31日12時至16時實施第一階段彈性管制，第二階段16時至翌日凌晨2時全面禁止人車進入，請民眾留意。

市府表示，配合跨年晚會交通疏運，原規劃市政府線、秋紅谷線、北水湳線以及松竹線共四條接駁車路線將配合取消；此外，市區公車23、54、61、82、108、300、303、304、305、525及800等11條公車路線將恢復正常營運時段，沒有延長服務。

新聞局說，因考量防疫需求市府審慎戒備，今日第一階段12時至16時進行會場周邊彈性管制，避免人潮聚集，16時至翌日凌晨2時周邊道路與區域進行人車管制，包括凱旋路、敦化路等，都將禁止人車進入；中科路與大鵬路雖開放車輛通行，但會場側的人行道仍維持適度管制，不能停車逗留，請民眾配合交通指揮減速通過，維持行車安全。

市府強調，大里場原訂今日16時至隔日凌晨1時30分取消大型車管制，原規劃三條接駁線也同步取消，原訂3、158、133、248、285(含副)公車恢復原路線與營運時間，請民眾留意搭乘資訊。中央氣象局發布低溫特報，呼籲民眾注意保暖，鼓勵跨年夜在家與家人看直播，溫馨跨年。

(中時 )