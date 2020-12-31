基隆市9線公車加開加班車，疏散台北市跨年晚會人潮，分別於凌晨2點、2點50分在公車總站發車，基隆市政府表示，天氣寒冷及疫情影響，仍建議市在家線上觀看直播。

為配合台灣鐵路局加班車及國光客運公司國道客運班車抵達基隆時間，市府機動加開9線公車加班車，疏運參加台北市跨年晚會返家民眾，時間為凌晨2點、2點50分於公車總站發車。

9路線分別為103八斗子（經祥豐街）、104新豐街（經中正路）、201深美國小（經仁一路）、203深澳坑線（經信二路、美的世界）、302中山高中、402堵南里、501國家新城（經長庚醫院）、505大武崙（經安一路）、601四腳亭（繞行國立基中、暖暖區公所、東勢街、東碇路、碇內國中、遠源路），以刷卡或投幣方式付費搭乘。

市府呼籲，這次寒流來襲及防疫，台北市跨年活動規模縮小，有前往參加活動的市民請加強保暖及防疫，更建議在家中觀看線上直播，此外，基隆跨年晚會、元旦升旗皆取消民眾入場，改採線上直播，因此0點50分跨年接駁公車及元旦升旗專車皆取消行駛。

(中時 )