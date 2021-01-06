台北燈節將在2月26日登場，觀傳局６日指出，展期將由搖滾天王伍佰與金曲歌后魏如萱揭開序幕。（吳康瑋攝）

2021牛年台北燈節將在2月26日元宵節登場，今年台北燈節移師台北最早開城地區艋舺舉行，活動從2月26日到3月7日共10天，還邀請到搖滾天王伍佰與金曲歌后魏如萱揭開序幕，北市副市長蔡炳坤說，燈節參考跨年防疫經驗，規畫主燈區在下午4點至晚間10點間實施實名制，以防疫作為最高原則，滾動式準備打造最牛燈會，讓民眾安心賞燈。

蔡炳坤指出，燈節分成七彩、八寶、新世界3大燈區，分別代表現代潮流、傳統文化與科技未來，其中有2個運用AR科技的虛擬燈區，並邀請22家業者規劃35條專屬套裝行程，搭配「台北加碼Go」補助方案，邀請來自全台各地的民眾一起為世界祈福，期盼疫情盡早過去。

觀傳局長劉奕霆表示，這次燈節主視覺從在地文化出發，取樣自艋舺街區常見的傳統紙燈籠，象徵降福與吉祥，周圍圍繞著萬華青草巷的五爪金英、咸豐草、石上柏、薄荷等4種藥草，盼祖先的智慧在疫情期間守護平安。

劉奕霆強調，台北燈節連續十天表演節目不打烊，除了金曲獎最佳樂團董事長樂團與九天民俗技藝團的聯合演出，還有狼人殺王子婁峻碩、靈魂Diva家家、創作型歌手白安等藝人接力登場，甚至融入在地文化的陣頭文化，帶來最多元的表演節目，歡迎民眾一起走入艋舺巷弄。

(中時 )