劉姓男子開車停紅燈，雖綠燈已亮，前車都已駛離數十公尺，他的車仍紋風不動，車停後方的豐原客運公車鄭姓司機連按2次喇叭提醒，劉男心生不滿，開上車流順暢的東勢橋突然急煞，鄭姓司機為免追撞也急煞，力道猛致乘客坐立不穩，他憤怒下車理論，兩人口角辱罵，並報警。劉男否認惡意急煞，是貓突然跳上腿。檢方各被依公共危險罪及公然侮辱等罪將兩人起訴。

39歲劉男在去年5月25日下午1時許開自小客車載女友，行經中市東勢區路段，因紅燈停車，但燈號轉換成綠燈後，前車均已駛離約數十公尺，他的車仍未起步，後方駕駛豐原客運的56歲鄭姓司機，按喇叭提醒，但約過了6秒，劉車仍未起步，再按1次喇叭提醒。

劉男因而心生不滿，開車上東勢橋後，雖前方車流順暢，他卻緊急煞車，後方的公車鄭姓司機為避免追撞也緊急煞車，公車多名乘客坐力不穩，鄭姓司機憤怒不已，見劉車在橋上外側車道停紅燈，將公車停在左後方後，下車與劉理論，兩人發生口角衝突，互以「三字經」、「五字經」辱罵。

兩人均向警方報案，警方調2車行車紀錄器追查，劉男辯稱車輛急煞是因為原本趴在擋風玻璃下的寵物貓，突然跳到他的腿上；而鄭姓司機否認辱罵對方。

檢察官以劉男開車刻意急煞，造成公車鄭姓司機未免追撞也急煞，力道之大導致公車乘客坐立不穩，並可能波及其他人車安全，涉妨害公眾往來安全及公然侮辱等罪嫌、而鄭男則涉公然侮辱等罪，將兩人起訴。

(中時 )