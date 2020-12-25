哥倫比亞級（Columbia-class）核潛艦

哥倫比亞級（Columbia-class）核潛艦造價高達1280億美元（近3.6兆台幣），而美國海軍想要準時交付這下一代潛艦，似乎有危險了。

據《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，美國國會稽核處（Government Accountability Office）提交五角大廈和國會防務委員會的報告指出，由於下包供應商缺乏經驗，加上品管不穩，因此第一艘哥倫比亞級潛艦可能會超支達14%，也就是3.84億美元（約108億台幣）。

打造哥倫比亞級核潛艦是美國海軍最優先的專案，新艦預定要在2027年交付。而海軍希望，首艦2030年就能下水巡邏。然而，承包商通用動力（General Dynamics），還有頭號轉包商亨廷頓英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries）卻很傷腦筋，因為關鍵供應商還沒準備好要支援造艦，而可能出現延誤風險。

報告詳述了包商和海軍在設計，以及建造上面臨的無數挑戰。倡議者說，在陸、海、空核武發射平台全都到位的「戰略核三角」（Nuclear Triad）中，潛艦是生存機率最高的。然而，報告指出，通用動力不斷發現，包括管線，閥和大型機械設備在內的供應商問題層出不窮。

整體來說，海軍在執行川普政府的規劃，在2045年以前，將現有的297艘艦艇增為355—500艘將有困難。而接手的拜登政府明年1月一上任，就必須面對這些困難。在新冠肺炎疫情的衝擊下，美國經濟陷入困境，但哥倫比亞級的5年打造計畫經費卻暴增。無論如何，首先得解決的，還是好些品管問題。

(中時新聞網)