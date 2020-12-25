蘋果新聞網25日接獲空服員爆料，指出根據現行中央政府與機場捷運公司協調規定，只要機組人員持有健康證明書，就可搭乘機場捷運，但24日卻傳出連待命的機組人員都不得搭乘機捷，因機場捷運第一線站務人員被告知，由於日前長榮航空機師確診，即起所有機組人員皆不得進站搭車，不論是否為待命班或持有健康聲明書。

對此桃捷回覆，桃捷為連結桃園機場，邊境管制第二道防線的重要防護網，在新冠肺炎疫情嚴峻之際，為保障所有旅客、降低染疫風險，桃捷全力配合執行中央防疫措施，積極落實禁止入境旅客搭乘公共運輸防疫措施。

這次事件僅是單一個案，依旅客外觀衣著，一時難以判定是否為實施自主健康管理對象，運務人員無法貿然放行進站乘車，因此造成旅客的不便。

桃捷說，依中央流行疫情指揮中心，今7月21日函釋內容，針對未入境的短程國際線機組人員，且航班期間無異常情形及不適症狀者，若有搭乘大眾交通工具之必要，桃捷公司依規定請機組人員，進站前主動出示符合自主健康管理證明文件，並配合量測體溫及佩戴口罩等防疫措施即可進站乘車。

(中時 )