在周五節日的清淡交易中，東京股市主要指數漲跌互見，因投資人看好明年全球經濟將從新冠疫情中復甦，重啟經濟受惠股吸引部分買盤追捧。

周五收盤，日經225指數微跌0.04%，為26,656.61點。東證一部指數漲0.23%，為1,778.41點。

船運、原材料與地產股上漲，科技股下跌。全球許多金融市場因聖誕節休市，整體交投非常清淡。

英國與歐盟達成自由貿易協議為日股帶來支撐，而本周早些時候則是美國國會兩院通過9000億美元新紓困案帶來提振。新冠肺炎疫苖開打，以及對長時間維持超低利率水準不變的預期，將有利於日股明年展望。

東證核心30指數中，以Seven & i Holdings漲1.89%表現最佳，其次為三井物產漲1.84%。軟銀集團跌3.15%與索尼跌1.36%，表現最疲弱。

日本郵船（Nippon Yusen KK）上修獲利預測，股價大漲6.5%，亦帶動其他海運股走高。

(時報資訊)