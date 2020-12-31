阿斯利康疫苗獲准在英國使用，疫苗利多消息推動30日美股走揚，能源和材料領漲，道瓊繼週一後再刷下歷史新高；台積電ADR締新高助攻下，費半表現強勁漲逾 1.6%；終場美股四大指數漲幅介於+0.13~+1.67%；蘋果-0.85%；AMD+1.84%；美光+2.44%；台積電ADR+3.16%；聯電ADR+4.21%。

美國創高後拉回，週三台股早以小高盤開出，在半導體、金融、台塑四寶、鋼鐵等族群齊力推升，終場加權指數收在14687.70點，上漲1.49%，再創收盤新高價。

台股價漲量縮，後續仍需維持價量配合為宜；指數沿5日線上漲，短、中、長期均線呈多頭排列，有利多頭上攻；台股25日出現KD黃金交叉，週三K、D開口持續擴大，未出現死亡交叉前偏多操作為宜。

近期指數沿5日線上漲，價量配合還算得宜，近期航運、造紙、記憶體、面板族群，成為短期資金追逐標的，但在高檔爆量之下，留意追高風險，後續選股方面，具成長性的權值股、半導體、鋼鐵、被動元件、金融、塑化、遊戲股均可留意。

(時報資訊)