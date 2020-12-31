《日股》日本股市 31日休市 07:442020/12/31 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢新年假期，日股31日休市，元月4日開紅盤。 《韓股》韓股年飆30.8％ 散戶功勞最大 《商情》國際乾散貨運市場休市一周 (時報資訊) #日股 #日休市 #日本股市 #適逢 #新年假期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2021年 法人續看多美股後市 11:492020/12/30 財經 《產業》Yahoo奇摩股市Q4爆紅股 陽明奪冠 11:092020/12/30 財經 《基金》台股攻萬五 建議「日日扣」破「空手風險」 17:222020/12/30 財經 《韓股》三星大功臣 KOSPI盤中再創新高 12:502020/12/30 財經 《美股掃瞄》美股失守歷史高點 道指、標普500連3漲止步 08:522020/12/30 財經 期結日港股爆漲578點 收逾十個月高 17:092020/12/30 財經 資金押寶2021 日經攀30年高 04:102020/12/30 全球財經 恒指高開126點 阿里再彈逾3％ 10:402020/12/30 財經 台股步步高最怕空手！元大投信：用「日日扣」解決 16:292020/12/30 財經 減少群聚 「阿里山日出音樂會」改直播 22:312020/12/30 生活 中歐協議談判 擬30日晚間登場 10:592020/12/30 財經 財經熱門新聞 衰爆！ 大陸金主沒了 澳葡萄酒第2大買家也快被日搶走 - 財經 力積電Q1大漲價 晶圓代工將調漲約10％ - 財經要聞 - 工商時報 確定了！台積美5奈米廠CEO竟是他 曾是西點軍校高材生 - 財經 台股再創新高 卻現敗象 - 財經焦點 - 中國時報 外資抱股過年 大買 268 億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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