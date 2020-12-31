回顧2020年，儘管疫情衝擊下，但台灣市場有守住防疫第一道關卡，加上科技權值股又在第四季有大反彈帶動，台股表現亮眼，無論周線、月線及年線皆收紅。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，近一年台股表現亮眼，原因不乏科技類股帶動表現，年關將近，也見外資陸續回補金融、傳產類股，除半導體外，傳產如玻璃、塑化、水泥等產業週四(12/31)收盤皆上漲；預估第一季指數將維持高檔整理格局，2021整年將呈現N型走勢，類股輪動加速，投資人可視本身風險，不妨分批逢低擇優介入。

另外，針對新冠肺炎疫情的變化，郭修伸表示，整體來看2020年，台灣相對於國際市場上防疫較為出色，儘管近期出現本土案例，但希望不至於快速擴大或惡化，若疫情轉變快速，則對金融市場影響，則又是另一項無法控制的變數，投資人可以持續觀察疫情發展。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄也認為，科技產業仍是台股明年投資主軸，也是2021年重中之重，投資台股布局上科技類股是越往上游業績越為看好，受到半導體產線完整、美中貿易戰拉鋸、華為採購禁令等因素影響，台灣廠商2020年整體看是正面受惠的，而著眼長期趨勢方向，也可看往政策支撐與產業發展的方向，包括如:環保節電、綠能、電動車、智慧交通與生技醫療等創新科技與新消費趨勢概念主題去投資，台灣不乏績優廠商。

富蘭克林華美投信認為，2021年台灣股票市場展望樂觀又具有科技業利多，因全球市場低利環境，至少仍延續至年底，美國不至於快速升息，台股因具高股息(3.67%)，股利率僅次於主要市場如英國4.77%、香港3.98%，加上台灣科技產業佔有大盤半數以上權重，將持續吸引外資入場。

(時報資訊)