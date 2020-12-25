屏東縣汙水下水道系統普及率低，目前僅屏東市及恆春鎮擁有完整系統。為了減少民生汙水汙染河川，縣府陸續在內埔、東港、潮州等人口較多的鄉鎮興建系統工程，其中潮州明年將進行水資中心與管線第一期工程，完工後能大幅改善民治溪汙染。

汙水下水道系統被稱為良心工程，政治人物因民眾很難看到成果，很少大力推動或當政績宣傳，但這卻是影響民眾生活環境的重要工程。系統分為水資源回收中心（汙水處理廠）、管線、用戶接管3部分。

縣內僅屏東市與恆春鎮擁有完整系統，截至11月底止，屏東市完成汙水管線長度12萬2335公尺，用戶接管數3萬3737戶，接管普及率61.15％、完成率97.66％；恆春鎮完成汙水管線長度1萬7040公尺，用戶接管數4126戶，接管普及率87.23％、完成率87.41％。

縣府目前正在內埔、東港、潮州等鄉鎮興建汙水下水道系統，內埔進度最快，已完成水資中心及部分接管，完成用戶接管戶數289戶；東港管線已大部分完成，水資中心明年動工；潮州則將在明年同時進行水資中心與管線第一期工程。

潮州鎮公所表示，第一期工程集中在永春里，包括民治路、愛河路、華興路、五福路、光春路、中洲路、新生路、中山路等路段，預計明年初開工，工期共340個工作天，完工後約可處理潮州一半的民生汙水，可大幅改善民治溪汙染情形。

公所表示，施工期間長達一年，將造成工程區域鄉親生活及交通不便，請鄉親忍耐並見諒。

(中時 )