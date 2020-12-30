集集鎮錄影監視器約1000台，密度居全縣之冠，數量多但良率偏低，每年修不勝修，虛耗公帑還有洩露個資疑慮！集集鎮公所今年完成鎮內監視系統整合優化工程，維護治安也保護隱私，讓民眾安全更有保障。

集集鎮長陳紀衡表示，鎮內許多監視器及主機分散放置在民宅，常有無法提供監視器畫面，或是民宅主人不願意配合警方調閱畫面情況；此外，監視器是民防公眾防護之用，但盤點發現，許多監視器並不是對著路口，而是對著自家門口、果園，甚至被移動為拍攝住家周邊，或是對著鄰居家門口等狀況！

集集警分局長張澤銘表示，無論治安及交通，都需要監視器協助還原及釐清事實，尤其是當交通事故發生時，需要調閱行車的來向作判斷，透過此次監視器盤點，在重要路口增設廣角鏡頭監視器，對治安維護將有非常大的幫助；未來，針對道路標線畫設，及交通道路工程不足的部分，也可提供主管機關參考改善。

陳紀衡表示，從今年2月開始，鎮公所全面盤點，並新設連線型、高解析度1080P的智慧監視系統，有助於治安維護及交通事故調查；全鎮重要路口監視器設置點，都與集集警分局研議過，並非正對家戶門口，所以不會有涉及隱私的疑慮。

(中時 )