中央氣象局今(29)召開年終記者會，回顧今年，1至11月全球平均氣溫較歷史氣候值高出1.00度， 是自1880年以來歷史第2高溫紀錄，僅次於2016年高出1.01度，台灣更以24.62度創下歷史均溫新高，預計下一季雨量偏少，反聖嬰現象將持續至明年，而春季仍有寒流影響機會。

氣象預報中心主任呂國臣表示，今年全球1到11月全球持續增暖當中，平均氣溫較歷史氣候值高出1度左右，是自1880年以來歷史第2高溫紀錄； 對台灣的影響部分，今年全台均溫創下新高，1951年至2020年，今年均溫為24.62度，超過去年的24.55度。

呂國臣指出，今年除了4月份溫度略低以外，1到12月溫度都有普遍增高的情況發生，極端高溫也跟著出現，全台13個人工氣象站中許多都打破歷年高溫紀錄，台東大武7月24日以40.2度打破紀錄、台北7月25日以39.7度打破高溫紀錄，甚至連玉山都出現23.8度的歷史高溫。

颱風部分，今年生成颱風共生成23個，略低於氣候值， 雖然有5個颱風通過台灣附近，但7月太平洋高壓強度異常，僅1個閃電颱風侵台，導致夏季雨量不足，西半部水情也受到嚴重影響。

降雨部分，今年僅東北部及南部沿海雨量偏多，中部山區尤其偏少，僅約氣候平均值的5至7成；5、8月降雨偏多，但6、7、9月則偏少，原因在於今年梅雨季提早結束及颱風季降雨偏少，8月偶有西南氣流影響，但降雨多集中於南部沿海。

根據統計，今年13站平均雨量為1735毫米，較平均值2207毫米少了472毫米，減幅近2成，是有紀錄以來第7名少雨。

展望明年第一季，反聖嬰現象將持續到明年1-3月，1、2月氣溫接近正常，3月有略偏冷訊號；雨量部分，1月正常為主，但2、3月少雨情形將轉為明顯，然而春季仍有寒流影響機會，提醒民眾注意保暖。

(中時 )