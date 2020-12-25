穩懋南科設廠第一期 投入26.25億元 19:132020/12/25 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋(3105)25日董事會決議，投入26.25億元於南部科學園區高雄園區租地委建第一期廠房，授權董事長在上述額度內委託承包商辦理後續相關事宜，預計2021年啟動；穩懋表示，於南科的擴廠計畫屬長期規劃，若全數完成，將比在桃園的三個廠區總數還大。 晟德孵金雞 資產大增132億 土耳其：中國科興疫苗保護效力91.25％ (工商 ) #穩懋 #南科 #設廠 #全球最大 #砷化鎵晶圓代工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高價股領漲 再見六千金 04:102020/12/24 證券．權證 鴻海走堅、航運股回神 台股盤中漲逾百點 11:372020/12/25 財經 《半導體》徐秀蘭出任宏捷科董事 深化「戰略物資」發展 16:482020/12/25 財經 A股IPO募資增八成 創10年新高 11:292020/12/25 財經 4大族群 外資惜售抱股過年 04:102020/12/25 證券．權證 南科效應 台南土地漲逾2％ 04:102020/12/24 財經要聞 宏捷科董事補選 中美晶徐秀蘭取得1席董事 12:302020/12/25 財經 被動元件將再掀漲價潮 04:102020/12/25 財經要聞 董座看好 三陽子公司加碼農林持股逾18％ 04:102020/12/25 證券．權證 苗栗產業大聯盟 2020成果豐碩 04:102020/12/25 投資理財 庫藏股九好漢 股價犀利 04:102020/12/25 證券．權證 財經熱門新聞 川普搞死華為、中芯後 一整掛企業慘爆被踢出大陸 - 財經 阿里驚魂夜遭大屠殺 謝金河：新華社曝一張照 馬雲不妙了 - 財經 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 美企輸了！台廠奪全球手機晶片老大 背後3大助攻 - 財經 台積電赴美建廠大將 傳「生哥」接手 他神秘回3字 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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