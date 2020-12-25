全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋(3105)25日董事會決議，投入26.25億元於南部科學園區高雄園區租地委建第一期廠房，授權董事長在上述額度內委託承包商辦理後續相關事宜，預計2021年啟動；穩懋表示，於南科的擴廠計畫屬長期規劃，若全數完成，將比在桃園的三個廠區總數還大。

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