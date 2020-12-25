兆豐保險推出保費親民「兆扶安康」個人傷害保險，兆豐保險每天平均不到4元，即可享有責任保險、意外傷害身故、失能、重大燒燙傷及住院醫療等多達12項的完整保障，另可再加購醫療附加方案，擴大失能保障範圍及輔助器具(如輪椅、義肢等)的費用支出等。

兆豐保險表示，該個人傷害險是一個兼顧「他益型」與「自益型」的新世代保單，傳統的人身保險強調「他益型」，即是受益人為其他人，當被保險人發生死亡事故時，能對受益人提供一筆保險金，確保家庭失去經濟支柱時能獲得基本的保障，而「自益型」則是以自己作為受益人，在遭遇事故時有充足的後盾，讓自己能維持生活品質並加快身心的復原。

兆豐保險進一步指出，為因應社會現況開發獨特保險商品並時時以維護地球有限資源為己任，投入人力開發具環保概念的商品或服務，以善盡企業社會責任，為提倡保戶可以多使用網路投保及電子保單，12月31日前於網路投保任一保險商品，每單保費達300元(含)以上即可參加抽獎乙次，獎金最高2萬元。

(工商 )