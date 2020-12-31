兆豐銀行證券雙拿財管2.0執照，將以5大優勢承作財管2.0。在2020年最後一天，兆豐銀大豐收「三喜臨門」，一口氣由銀行、證券雙雙拿下財管2.0執照之外，還同時獲金管會核准與集保合作晉級開放銀行第二階段業務。

兆豐銀目前是公股體系裡唯一取得財管2.0執照，同時銀行、證券還雙拿，表現突出。對於財管2.0，兆豐銀指出，未來將以「五大優勢」為利基投入高端理財業務，其中兆豐銀上億級大戶已超過千位，總資產超過4千億，兆豐台商客戶境外匯回資金已達278億，將成為最重要的利基。

兆豐銀所提出的五大優勢包括了：

第一，堅強的客戶基礎：兆豐銀行擁有超過1,000位以上資產上億的高端客群，總資產超過新台幣4,000億，且境外資金專法第一年總共匯回2,166億新台幣，其中透過兆豐匯回了278億，個人匯回的市佔率高達20％，資金匯回帶來了兆豐財富管理的新藍海。

第二，豐富的業務經驗：兆豐前身中國國際商銀ICBC，早在民國73年就成立OBU，是業者最早，客戶數及規模也是業界第一。

第三，完整的全球佈局：兆豐專精外匯，營運據點遍及全球，包括國內108家外匯指定銀行，及36個海外據點，外匯存款市佔第一。

第四，優質的企業金融：兆豐擁有企金優勢，企金財管團隊聯手，更能滿足家族企業對財富保全/家族傳承的全方位需求。

第五，金控的資源整合：兆豐金控旗下銀行、證券、信託、保險多元加乘，發揮綜效。

兆豐銀指出，目前的財管業務已有VIP貴賓、白金、晶鑽、非凡頂級會員等分級，未來財管2.0的高端理財，還會再升級，透過專業團隊服務，及多元客製商品來強化服務內容，同時也將更積極攬才，強化系統，建立制度，不但要將傳統財富管理業務轉型，也要繼續擴大財富管理的規模，滿足客戶商品多樣的投資需求，並將服務持續升級，成就媲美星港的財富管理，為高端客戶服務升級，做公股的領頭羊。

對於開放銀行第二階段業務，兆豐銀也指出將與集保合作，通過身分驗證流程後即可透過集保e存摺查詢存款餘額及明細，提供客戶完整的資產配置。而在未來發展財管2.0業務，兆豐銀也同樣強調，將對商品進行嚴謹的審查程序，以把「對的商品賣給對的客戶。」

(工商 )