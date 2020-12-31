因應部分農民反映從事農業工作致傷不能工作導致收入減少，給付金額與其實際減少之收入尚有差距，農委會上月預告修正「農民職業災害保險試辦辦法」部分條文，若每月從原本農民職災保險月付15元增加為23元，無法工作並取得醫生診斷證明，第一年每天可領476元，第二年為340元，最長可給付2年，預計明年正式上路。

農委會自2018年11月開始試辦「農民職災保險」，農委會輔導處副處長陳怡任表示，目前最多職災為農機具致傷，許多農民反映給付與實際減少收入不成比例，因此本月16日預告修正「農民職業災害保險試辦辦法」部分條文，等於農民每月農職保多付8元就享受加倍的傷害給付，若以2年領好領滿換算，將從2年總額14萬8920元增加為29萬7840元，該項目採自願性加保。

陳怡任說明，現行月繳農保金額為78元，農民職災保險繳15元，再加保8元，若該公告明年上路，合計保費為101元。

陳怡任說，目前農保在保人數為105萬人，加保職災保險人數約27萬人，另外保障項目還包含，傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付、喪葬津貼等，以就醫津貼為例，分為「門診」及「住院診療」兩種，門診每日50元，住院每日900元。

(中時 )