民進黨台北市黨部主委選舉本週五截止登記，民進黨中常委、前台北市黨部主委黃承國今受訪再度表態，支持新境界基金會副執行長吳怡農；據了解，吳怡農將在明天前往登記參選。

黃承國表示，吳怡農可提升黨的形象，「我覺得他比較適合」，自己較支持吳怡農。

民進黨台北市黨部主委選舉，目前北市前議員顏聖冠已登記參選，並積極展開拜會行程，另一位黑馬吳怡農，則獲前北市主委黃承國力挺，據了解，吳將在明天登記參選。

黃承國今中常會後受訪表示，吳怡農日前向他請益時，他針對主委的任務給予建議，包括2022年區域選舉必須讓民進黨市長當選、議員席次過半，這是當主委的責任，而吳也虛心接受。

黃承國指出，吳怡農比較擔心他在立委選舉期間所提出的青年政策等目標，是否會與主委工作抵觸，但他認為，主委一職可協助吳達成這些理想。

至於顏聖冠也曾拜會黃承國並獲得鼓勵一事，黃承國說，顏曾經在停止選舉後拜會自己，但不是最近，任何同志願意出來承擔責任都是好事，應該給予鼓勵。

民進黨去年5月24日縣市黨部主委等黨職選舉，因台北市黨部主委選舉，兩位參選人前立委薛凌、前台北市議員王孝維雙方互控賄選，前民進黨主席卓榮泰卸任前宣布暫停北市黨部主委選舉；民進黨台北市黨部去年底加開臨時執委會，通過新的選舉時程，今年1月4日到8日領表登記，1月13日號次抽籤，1月31日投開票。

(中時 )